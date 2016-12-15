08:35 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Кенни Бойнтон: "К сожалению, в последней атаке у меня поехала нога"

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Защитник "Нижнего Новгорода" Кенни Бойнтон после поражение от "Цедевиты" в домашнем матче Кубка Европы (82:84) отметил недостаточную концентрацию на защите у своей команды в начале игры. Также он посетовал на свою ошибку в последней атаке.

– С самого начала матча мы недостаточно концентрировались на защитных действиях и проиграли подбор на своем щите, - цитирует пресс-служба клуба Бойнтона. - Как только смогли наладить этот компонент во второй половине, сразу появилось пространство для рывка в атаке. К сожалению, в последней атаке при разнице в одно очко мяч был у меня, но поехала нога, поэтому не получилось ни самому бросить, ни отдать хороший пас на Вене. Потом поздно сфолили и ничего уже не смогли исправить.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2859/

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