Кенни Бойнтон: "К сожалению, в последней атаке у меня поехала нога"

Защитник "Нижнего Новгорода" Кенни Бойнтон после поражение от "Цедевиты" в домашнем матче Кубка Европы (82:84) отметил недостаточную концентрацию на защите у своей команды в начале игры. Также он посетовал на свою ошибку в последней атаке.

– С самого начала матча мы недостаточно концентрировались на защитных действиях и проиграли подбор на своем щите, - цитирует пресс-служба клуба Бойнтона. - Как только смогли наладить этот компонент во второй половине, сразу появилось пространство для рывка в атаке. К сожалению, в последней атаке при разнице в одно очко мяч был у меня, но поехала нога, поэтому не получилось ни самому бросить, ни отдать хороший пас на Вене. Потом поздно сфолили и ничего уже не смогли исправить.