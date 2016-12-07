15:56 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Иван Стребков: "Мотивация "Нижнего Новгорода" на победу в матче со "Скопье" будет запредельной"

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Разыгрывающий защитник "Нижнего Новгорода" Иван Стребков перед матчем Кубка Европы против "Скопье" отметил, что у его команды будет запредельная мотивация. Поединок состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.

– Несмотря на то что мы уже получили путевку в следующую стадию Еврокубка, мотивация на победу в матче будет запредельной, - цитирует пресс-служба клуба Стребкова. - Нам важно продолжать прогрессировать как команда, а для этого необходимо выкладываться на 100 процентов в каждой игре. По сравнению с первым матчем в Нижнем Новгороде "Скопье" будет выглядеть гораздо сильнее. На стороне соперника будет преимущество домашней площадки, поэтому с первых минут нам нужно играть агрессивно и с предельной концентрацией.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2848/

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