"Енисей" победил "Остенде" в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА

"Енисей" на своем поле обыграл "Остенде" (84:72) в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА. Защитник красноярцев Энтони Хиллиард отметился 20 очками. Дабл-дабл оформил его одноклубник Фрэнк Элегар. Ответная встреча между этими командами пройдет в Бельгии 15 марта.
Кубок Европы ФИБА
1/4 финала
"ЕНИСЕЙ" (Россия) – "Остенде" (Бельгия) – 84:72 (27:15, 18:23, 15:21, 24:13)
Е: Хиллиард (20), Элегар (15 + 10 подборов), Тэйлор (15), Трушкин (10).
О: Кестелоот (13), Букичу (10).
Джон....Сильвер
Написали бы, ответный матч будет последним, или тут серия до двух побед?
17:31