"Енисей" победил "Остенде" в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА

"Енисей" на своем поле обыграл "Остенде" (84:72) в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА. Защитник красноярцев Энтони Хиллиард отметился 20 очками. Дабл-дабл оформил его одноклубник Фрэнк Элегар. Ответная встреча между этими командами пройдет в Бельгии 15 марта.

Кубок Европы ФИБА

1/4 финала

"ЕНИСЕЙ" (Россия) – "Остенде" (Бельгия) – 84:72 (27:15, 18:23, 15:21, 24:13)

Е: Хиллиард (20), Элегар (15 + 10 подборов), Тэйлор (15), Трушкин (10).

О: Кестелоот (13), Букичу (10).