Душко Иванович: "Химки" слишком спешили в матче с "Валенсией"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после поражения от "Валенсии" (82:88) в гостевом первом матче 1/4 финала Кубка Европы подчеркнул, что команды провели две разных половины встречи. По словам Ивановича, "Химкам" нужно было проявить больше терпения.

– Было ощущение, что в один матч уложились две игры, – приводит официальный сайт турнира слова Ивановича. – В первой половине встречи "Валенсия" действовала хорошо, здорово двигалась, набрала много очков, а мы играли плохо в обороне. После большого перерыва мы начали стать действовать лучше, в нужный момент мы отыгрались. "Химки" слишком много спешили, нам нужно было побольше терпения. Надеюсь, в некоторых деталях мы сможем прибавить. Несмотря на тот факт, что "Валенсия" – одна из лучших команд в Испании и Европе, думаю, у нас есть шансы во второй встрече.