09:55 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Деандре Кейн: "Не смогли пройти в плей-офф, но все равно хотим победить "Хапоэль"

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Форвард "Нижнего Новгорода" Деандре Кейн рассчитывает на победу в матче Кубка Европы против "Хапоэля". Встреча состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.

- Мы не смогли пройти в плей-офф Кубка Европы, но все равно хотим победить "Хапоэль", - цитирует пресс-служба клуба Кейна. - Это отличная команда с отличными игроками. Нам придется непросто, поскольку в нашем составе по-прежнему слишком много травмированных. Так или иначе, мы выйдем на паркет, заряженные на победу. Хочется порадовать болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2942/

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