"Автодор" в гостях одолел "Бенфику"

В матче группового турнира Кубка Европы ФИБА "Автодор" на выезде нанес поражение "Бенфике" – 97:86. Отметим, что сразу пять игроков клуба из Саратова завершили встречу с двузначным показателем набранных очков. Для россиян победа стала второй в трех играх, и теперь они делят лидерство в группе B с "Баккеном". Португальцы опустились на последнее место в квартете.

Кубок Европы ФИБА

Групповой турнир

Группа B

"Бенфика" (Португалия) – "АВТОДОР" (Россия) – 86:97 (23:21, 17:26, 24:22, 22:28)

Б: А. Робинсон (20 + 13 подборов), Сандерс (14 + 12 передач), Барбер (12), Силва (11).

А: Кларк (20 + 9 подборов), Даунс (19), Фрэйзер (18), Дж. Робинсон (12 + 8 передач), Ключников (10).