Участник Лондонского марафона дотащил другого бегуна до финиша

Британец Мэттью Рис проявил благородство во время традиционного Лондонского марафона. Незадолго до финиша он увидел, что другому бегуну, Дэвиду Уаету, стало плохо. Он подошел к нему, подхватил его и помог дойти до финиша, попутно произнося слова поддержки.

В марафоне приняло участие более 40 тысяч человек, среди которых был и биатлонист сборной России Максим Цветков.