08:50 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Участник Лондонского марафона дотащил другого бегуна до финиша

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Британец Мэттью Рис проявил благородство во время традиционного Лондонского марафона. Незадолго до финиша он увидел, что другому бегуну, Дэвиду Уаету, стало плохо. Он подошел к нему, подхватил его и помог дойти до финиша, попутно произнося слова поддержки. 

В марафоне приняло участие более 40 тысяч человек, среди которых был и биатлонист сборной России Максим Цветков.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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adamantane'

Сколько же людей на финише за это время опередило Мэта...

15:31

pushgun

Нужно было сразу оказывать помощь, а не тащить человека находящегося на грани потери сознания к финишу. На мой взгляд это не героизм, а идиотизм.

13:10

shpasic

причём тут наш футбол только, не понял комментатора ниже.

11:06

Meetja Vee

это не столько благородство, сколько глупость. В таких случаях следует незамедлительно оказывать медпомощь.

10:53

crabuzz

вот это спорт. Вот это заслуживает уважения. Отдельный превед нашему футболу.

10:39

capitan76

Зачёт!!

10:39