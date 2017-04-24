Участник Лондонского марафона дотащил другого бегуна до финиша

Британец Мэттью Рис проявил благородство во время традиционного Лондонского марафона. Незадолго до финиша он увидел, что другому бегуну, Дэвиду Уаету, стало плохо. Он подошел к нему, подхватил его и помог дойти до финиша, попутно произнося слова поддержки.
В марафоне приняло участие более 40 тысяч человек, среди которых был и биатлонист сборной России Максим Цветков.
This is exactly what the #LondonMarathon is all about👏🇬🇧 pic.twitter.com/fRhkzMflB5– London Marathon (@LondonMarathon) 23 апреля 2017 г.
adamantane'
Сколько же людей на финише за это время опередило Мэта...
15:31
pushgun
Нужно было сразу оказывать помощь, а не тащить человека находящегося на грани потери сознания к финишу. На мой взгляд это не героизм, а идиотизм.
13:10
shpasic
причём тут наш футбол только, не понял комментатора ниже.
11:06
Meetja Vee
это не столько благородство, сколько глупость. В таких случаях следует незамедлительно оказывать медпомощь.
10:53
crabuzz
вот это спорт. Вот это заслуживает уважения. Отдельный превед нашему футболу.
10:39
capitan76
Зачёт!!
10:39