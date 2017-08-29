Перуанский участник Олимпиады-2016 найден мертвым в бассейне в США

Рекордсмен Перу в беге на 1000 м и 1500 м Дэвид Торренс, выступавший на Олимпиаде-2016, найден мертвым в одном из бассейнов Скотсдейла (Аризона, США), сообщает Arizona Central. Тело 31-летнего спортсмена было обнаружено на дне бассейна, однако обстоятельства смерти полиция не уточняет. Торренс отправился в Аризону несколько недель назад для обучения.

У него имеется также американское гражданство. Он даже пытался отобраться на Олимпиаду-2016 в сборную США, но решил выступать за Перу, откуда родом его мать.