Павел Колобков: "Приложим максимум усилий, что в следующем году наши легкоатлеты выходили на старты под флагом России"

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Совета ИИАФ не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), заверив, что приложит все усилия к решению этого вопроса.

– Совет ИААФ вернется к рассмотрению вопроса о восстановлении ВФЛА уже в декабре, – сказал он. – Совет заявил, что российская сторона добилась большого прогресса и отдельно поблагодарил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за проделанную работу. Остались невыполненными требования "дорожной карты": признание доклада Макларена, восстановление РУСАДА и урегулирование финансовых вопросов с ИААФ. При этом акцент сделан именно на восстановлении РУСАДА. Этот вопрос ВАДА отложило до сентября. Со стороны это выглядит так, что международные организации не могут принять самостоятельное решение и продолжают тянуть время.

В начале августа на Чемпионате Европы по легкой атлетике российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Мы приложим максимум усилий, что в следующем году наши легкоатлеты выходили на старты под флагом России.