Мария Ласицкене: "Очень хотелось услышать гимн России"

Россиянка Мария Ласицкене после победы над чемпионате мира-2017 в прыжках в высоту отметила, что на стоя на пьедестале ей хотелось услышать российский гимн. Напомним, что спортсменка выступает под нейтральным флагом и в честь ее победы играл гимн ИААФ.

– Все услышали гимн ИААФ, – цитирует "Р-Спорт" Ласицкене. – Конечно, очень хотелось услышать свой родной гимн. Но не буду на это тратить силы, их уже и так очень много потрачено. Результат есть – и это главное.

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