17:13 | Легкая атлетика

"Кто любит поесть, тот я". Клишина показала, как она питается после тренировок

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Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина опубликовала новую фотографию в Инстаграме. На фото она сидит за столом, а на ее тарелке стейк.

- Кто любит поесть, тот я, - написала спортсменка. - Всем хорошего настроения и отличных выходных.

Ранее в этой же соцсети она опубликовала видео своей тренировки.

27-летняя Дарья Клишина – двукратная чемпионка Европы в помещении, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата мира, победитель Универсиады-2013 в Казани.

 

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/dariaklishina/?hl=ru

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