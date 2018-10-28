"Кто любит поесть, тот я". Клишина показала, как она питается после тренировок

Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина опубликовала новую фотографию в Инстаграме. На фото она сидит за столом, а на ее тарелке стейк.

- Кто любит поесть, тот я, - написала спортсменка. - Всем хорошего настроения и отличных выходных.

Ранее в этой же соцсети она опубликовала видео своей тренировки.

27-летняя Дарья Клишина – двукратная чемпионка Европы в помещении, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата мира, победитель Универсиады-2013 в Казани.