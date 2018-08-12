Илья Иванюк: "Конечно, прыгал не только за себя, но и за Лысенко"

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк в интервью "СЭ" отметил, что на секторе во время чемпионата Европы боролся не только за себя, но и Данила Лысенко. Последний был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Иванюк завоевал бронзу на турнире в Берлине.

– Правильно понимаю, что вы прыгали здесь не только за себя, но и за Данила Лысенко?

– Конечно. Груз ответственности был очень серьезным. Пришлось прыгать вообще за всю Россию, больше в секторе никого из наших не было. Но, как оказалось, 2,31 м – не достаточно. Нужно было выше. Есть небольшой осадок, что не покорились 2,33 м.

– После установления личного рекорда психологически тяжело было выходить на 2,33 м?

– Да нет, я все три попытки сделал неплохие. Старался. Просто подустал. И теперь есть какое-то чувство нереализованности. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Ильи Иванюка