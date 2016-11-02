Отчетно-выборная конференция ФСГР может пройти в феврале-марте

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов подчеркнул, что Отчетно-выборная конференция организации, скорее всего, пройдет в феврале или марте 2017 года. Каждая из спортивных федераций после Олимпийских игр обязана провести отчетно-выборную конференцию. Сборная России на ОИ-2016 завоевала восемь медалей: одно золото, четыре серебра и три бронзы.

- Со временем проведения конференции пока не определились, - приводит "Р-Спорт" слова Титова. - Обязаны провести ее в течение полугода после Олимпийских игр. Вряд ли мы в декабрь впишемся уже. Наверное, она пройдет в феврале-марте.

Отвечая на вопрос, принял ли он решение о выдвижении на новый президентский срок, Титов подчеркнул:

- Намного важнее то, как будет строиться следующий олимпийский цикл, это самое главное, что будет на следующей конференции, - сказал Титов. - Система квалификационная очень сильно изменилась, надо на нее реагировать. Ответы на эти вопросы намного важнее, чем то, кто будет президентом. Пока еще рано говорить (о выдвижении на новый срок. - Прим. "СЭ"), надо взвешивать все. Сейчас пока не готов ответить на этот вопрос.