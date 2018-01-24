НОК США проведет расследование дела бывшего врача сборной

Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотт Блэкмун в открытом письме, опубликованном на сайте организации сообщил, что будет проведено расследование дела бывшего врача женской сборной страны по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Перед комитетом стоит задача выяснить, почему случаи сексуального насилия в отношении спортсменок не предавались огласке долгие годы.

"НОК США решил начать независимое расследование, чтобы понять, как столь масштабное преступление могло так долго оставаться незамеченным, - говорится в письме Блэкмуна. - Нам нужно понять, кому именно и когда поступали жалобы".

Гендиректор комитета подчеркнул, что итоги расследования будут обнародованы.

В среду, 24 января, Нассар был приговорен к тюремному заключению на срок до 175 лет. Он был признан виновным в домогательствах к молодым спортсменкам, включая членов олимпийской сборной.

Ранее жертвами физиотерапевта себя назвали около 150 женщин и девушек, с которыми тот работал в период с 1986 по 2016 год. Инциденты имели место как в сборной, так и в гимнастическом клубе Мичигана.