Мустафина планирует выступить на чемпионате России 2018 года

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина собирается выступить на чемпионате России 2018 года. Напомним, в начале июня 23-летняя гимнастка родила дочь, а в сентябре уже приступила к тренировкам.

– Планирую начать выступление на чемпионате России в начале следующего года, а там посмотрим, торопиться не буду, – приводит ТАСС слова Мустафиной.

Чемпионат России ориентировочно пройдет в марте или апреле. Точные сроки и место проведения турнира станут известны после возвращения сборной России с чемпионата мира, который 9 октября завершился в Монреале.