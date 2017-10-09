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13:36 | СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мустафина планирует выступить на чемпионате России 2018 года

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Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина собирается выступить на чемпионате России 2018 года. Напомним, в начале июня 23-летняя гимнастка родила дочь, а в сентябре уже приступила к тренировкам.

 
Алия МУСТАФИНА в данный момент находится в декретном отпуске."Уговаривала Мустафину не возвращаться так быстро"

Планирую начать выступление на чемпионате России в начале следующего года, а там посмотрим, торопиться не буду, – приводит ТАСС слова Мустафиной.

Чемпионат России ориентировочно пройдет в марте или апреле. Точные сроки и место проведения турнира станут известны после возвращения сборной России с чемпионата мира, который 9 октября завершился в Монреале.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4629306

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antohahaha

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