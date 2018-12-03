Мустафина и Аблязин начали подготовку к следующему сезону

Российские гимнасты Алия Мустафина и Денис Аблязин прошли медицинское обследование в одной из немецких клиник и приступили к подготовке к новому сезону на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

По ее словам, сбор на "Озере Круглом" продлится до 22 декабря. На нем гимнасты должны определиться с программами, с которыми они будут выступать в новом сезоне.

- Мустафина и Аблязин недавно вернулись из Германии, где проходили медицинское обследование в одной из клиник, – цитирует ТАСС Родионенко. – Алия показывала врачам прооперированное несколько лет назад колено. С Мустафиной все в порядке, так же как и с Аблязиным, у которого были проблемы с плечом. Сейчас они уже работают на сборе вместе с остальной командой.

Аблязин из-за проблем с плечом был вынужден пропустить ноябрьский этап Кубка мира в немецком Котбусе, который являлся одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио.