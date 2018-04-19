Ксения Афанасьева завершила карьеру и стала тренером

Двукратная чемпионка мира Ксения Афанасьева завершила карьеру и уже с 1 марта работает тренером. По словам главного наставника сборной России Валентины Родионенко, здоровье не позволяло гимнастке и дальше тренироваться в полную силу.

- Ксения завершила карьеру спортсменки, – цитирует ТАСС Родионенко. – Здоровье уже не позволяло ей полностью отдавать себя на тренировках. Она уже мама. Но гимнастику Афанасьева не бросила, с 1 марта она работает вместе с нами и помогает тренировать нашу сборную.

Мы очень рады, что Ксения решила стать тренером. Она очень здорово помогает нам с хореографией, помогает ставить вольные упражнения, в которых она была одной из сильнейших в мире.

26-летняя Афанасьева последний раз принимала участие в соревнованиях на чемпионате Европы-2016, взяв золото в командном турнире и бронзу в опорном прыжке. В ее активе также медаль за второе место на Олимпиаде-2012, а также золотые и серебряные награды чемпионатов мира.