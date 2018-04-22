Денис Аблязин: "К чемпионатам Европы и мира я уже буду в гораздо лучшем состоянии"

Денис Аблязин, завоевавший два золота (в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке) на чемпионате России, оценил свое выступление в Казани. В вольных упражнениях гимнаст, в 2015 году ставший чемпионом мира в этом виде гимнастического многоборья, не сумел пробиться в финал.

– На чемпионате России у меня практически все получилось кроме вольных упражнений, – цитирует ТАСС Аблязина. – Там мне пока не хватает комбинаций. Будем работать дальше, у меня следующим стартом будет майский этап Кубка мира в хорватском Осиеке. К нему я подготовлюсь лучше.

Если говорить про мое сегодняшнее состояние, то до той формы, которая была на Играх в Рио-де-Жанейро, мне еще далеко. Да и не нужна она сейчас. Думаю, к чемпионатам Европы и мира я уже буду в гораздо лучшем состоянии. Сейчас мне просто нужна хорошая форма, чтобы делать свои снаряды без напряжения.

Напомним, на Олимпиаде-2016 Аблязин выиграл две серебряные (командный турнир и опорный прыжок) и одну бронзовую (кольца) награды.