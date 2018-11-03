Артур Далалоян: "Собрал комплект! Думаю, что это достойнейший результат"

Российский гимнаст Артур Далалоян после окончания чемпионата мира в Катаре подчеркнул: зачем-то убедил себя в последний день, что крайне устал, и это помешало взять золото в опорном прыжке.

Далалоян на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе завоевал серебро в командном турнире, золотые медали в абсолютном первенстве и в вольных упражнениях, а в последний день стал вторым в опорном прыжке и третьим на брусьях.

- Серебро, бронза – и собрал комплект! Думаю, что это достойнейший результат, и я очень рад. Чем недоволен… Прыжок, - цитирует РИА Новости Далалояна. - Убедил себя сегодня зачем-то, что я устал, что у меня нет сил, и целый день меня это сегодня преследовало. Первый прыжок я еще выполнил хорошо, а на втором зачем-то начал в полную силу прыгать, дергаться, и получилось так, что перекрутил и не рассчитал свои силы. Хотя обычно спокойно прыгаю. И именно этого не хватило для золота.

Но все равно все хорошо. А на брусья вышел и спокойно все свое сделал. Только на приземлении немного отскочил.