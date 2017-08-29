Александр Жуков: "Возвращение Мустафиной - компенсация за завершение карьеры Липницкой"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил радость по поводу возвращения в большой спорт двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Алии Мустафиной. При этом он выразил сожаление из-за завершения карьеры олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Юлии Липницкой.

– Юлия – выдающаяся спортсменка, замечательная фигуристка, у которой огромное количество поклонников, – цитирует ТАСС Жукова. – Очень жалко, что она завершила карьеру. Но у нас есть компенсация – возвращается Мустафина.

Будущее Липницкой? Посмотрим, я не знаю, какие у нее планы, но она еще совсем молодая, у нее еще вся жизнь впереди.