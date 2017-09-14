Старт "Спартака" в Лиге чемпионов и перспективы Карреры. Онлайн с Дмитрием Симоновым

В 15.00 по московскому времени стартовал онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Старт "Спартака" в Лиге чемпионов – почему такой результат?
– Индивидуальные действия Промеса и Глушакова
– Где Петкович?
– Перспективы Массимо Карреры
– Победа ЦСКА в Лиссабоне
– Перспективы армейцев в Лиге чемпионов
– Ожидания от "Локомотива" и "Зенита" в Лиге Европы
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
Фейсбук – https://www.facebook.com/SportExpressNews/
"ВКонтакте" – https://vk.com/sportexpress
Твиттер – https://twitter.com/sportexpress