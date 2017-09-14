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15:00 | АНОНС

Старт "Спартака" в Лиге чемпионов и перспективы Карреры. Онлайн с Дмитрием Симоновым


В 15.00 по московскому времени стартовал онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Старт "Спартака" в Лиге чемпионов – почему такой результат?

– Индивидуальные действия Промеса и Глушакова

– Где Петкович?

– Перспективы Массимо Карреры

– Победа ЦСКА в Лиссабоне

– Перспективы армейцев в Лиге чемпионов

​– Ожидания от "Локомотива" и "Зенита" в Лиге Европы

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