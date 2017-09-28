Рабинер – о провале ЦСКА и успехе "Спартака". Онлайн

Началась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Лига чемпионов для российских клубов
– Ничья "Спартака" с "Ливерпулем" – чудо или начало выздоровления?
– Уволят ли тренера Д'Урбано?
– Кто виноват в разгроме ЦСКА
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Материалы других СМИ
ravilius777
спа-ливер 4:17 , ЦСКА МЮ 13:13 что это Рабе? статистика ударов по воротам может, успешный??
17:31
biggp1
пока существуют в медиа пространстве рабинеры,спартак будет колбасить до безобразия..
17:31
tabs
какой же он скушный!
17:21
spetrov
Случаются такие результаты, — отметил Непомнящий. — И «Барселона» иногда проигрывает с таким же счетом, и «Бавария» сейчас играет не совсем хорошо. Лига чемпионов — это турнир высшего ранга. Матчи ЛЧ я зачастую ставлю выше, чем игры чемпионата мира. Да, фиаско ЦСКА неожиданно. Но если разобрать, то произошло, то это не системная проблема или вопросы к уровню игроков, а катастрофические индивидуальные ошибки.
17:17
spetrov
Из интервью Валерия Непомнящего: - Представители ЦСКА после матча нашли несколько положительных моментов, например, рекорд посещаемости стадиона и дебютный гол Кучаева. Вы заметили что-нибудь позитивное? — Что я уже сказал, то сказал. Единственное, я очень хорошо понимаю, что будь у ЦСКА возможности как у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», то была бы команда другого уровня. Но исходя из того, что есть армейцы сыграли неудачно, но ничего не потеряли. Шанс побороться за плей-офф еще есть.
17:16
Flamenco
Рабинер ДОПРЫГАЕТСЯ... У Евгения Ленноровича Длинные Руки........................................... у Рабинера по арифметике похоже крепкая ДВОЙКА....
17:13
Millwall82
Не обращайте внимания, Рабинер и после поражения от Барселоны писал что это исторический успех Спартака(с)
17:11
П_о_в_а_р
А то то Игоря почитать одно удовольствие, а послушать другое... Хватило пары минут, спс, Игорь Яковлевич.
17:11
Красно-белый навсегда
Что же Рабинер прицепился к Д'Урбано ?
17:08
П_о_в_а_р
ЖГИ, ЯКЛИЧ!!! Так эту конюшню! Бугага
17:07
bambila
Как смотреть-то?
17:00
В.Коваль
успех спартака? ну то что им не заколотили как минимум 4 можно считать успехом!
15:38
Tribunal Z
Если ничья на своём поле, где клуб из Москвы как щенков по полю возили перед своими зрителями, успех, то я ничего не понимаю в футболе. Очень грустно когда такие выводы идут от дилетантов и журналистов.
14:04
Roov
Ну так-то по такой игре и ничья успех)
13:49
Jean4
"Успех" Спартака? Даже болельщики Спартака такое бы не заявили, только если полное фанатьё, которое дальше своего носа ничего не видит.
13:40
lmlp
Успех Спартака! Боже ты мой! Не забывайте, что после двух игр у ЦСКА 3 очка, а у Спартака 2 очка.
13:18
Boooom
Какой такой успех Спартака? Только чудом заработаная ничья ?))))
13:07