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17:00 | АНОНС

Рабинер – о провале ЦСКА и успехе "Спартака". Онлайн

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Началась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Лига чемпионов для российских клубов

– Ничья "Спартака" с "Ливерпулем" – чудо или начало выздоровления?

– Уволят ли тренера Д'Урбано?

– Кто виноват в разгроме ЦСКА

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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ravilius777

спа-ливер 4:17 , ЦСКА МЮ 13:13 что это Рабе? статистика ударов по воротам может, успешный??

17:31

biggp1

пока существуют в медиа пространстве рабинеры,спартак будет колбасить до безобразия..

17:31

tabs

какой же он скушный!

17:21

spetrov

Случаются такие результаты, — отметил Непомнящий. — И «Барселона» иногда проигрывает с таким же счетом, и «Бавария» сейчас играет не совсем хорошо. Лига чемпионов — это турнир высшего ранга. Матчи ЛЧ я зачастую ставлю выше, чем игры чемпионата мира. Да, фиаско ЦСКА неожиданно. Но если разобрать, то произошло, то это не системная проблема или вопросы к уровню игроков, а катастрофические индивидуальные ошибки.

17:17

spetrov

Из интервью Валерия Непомнящего: - Представители ЦСКА после матча нашли несколько положительных моментов, например, рекорд посещаемости стадиона и дебютный гол Кучаева. Вы заметили что-нибудь позитивное? — Что я уже сказал, то сказал. Единственное, я очень хорошо понимаю, что будь у ЦСКА возможности как у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», то была бы команда другого уровня. Но исходя из того, что есть армейцы сыграли неудачно, но ничего не потеряли. Шанс побороться за плей-офф еще есть.

17:16

Flamenco

Рабинер ДОПРЫГАЕТСЯ... У Евгения Ленноровича Длинные Руки........................................... у Рабинера по арифметике похоже крепкая ДВОЙКА....

17:13

Millwall82

Не обращайте внимания, Рабинер и после поражения от Барселоны писал что это исторический успех Спартака(с)

17:11

П_о_в_а_р

А то то Игоря почитать одно удовольствие, а послушать другое... Хватило пары минут, спс, Игорь Яковлевич.

17:11

Красно-белый навсегда

Что же Рабинер прицепился к Д'Урбано ?

17:08

П_о_в_а_р

ЖГИ, ЯКЛИЧ!!! Так эту конюшню! Бугага

17:07

bambila

Как смотреть-то?

17:00

В.Коваль

успех спартака? ну то что им не заколотили как минимум 4 можно считать успехом!

15:38

Tribunal Z

Если ничья на своём поле, где клуб из Москвы как щенков по полю возили перед своими зрителями, успех, то я ничего не понимаю в футболе. Очень грустно когда такие выводы идут от дилетантов и журналистов.

14:04

Roov

Ну так-то по такой игре и ничья успех)

13:49

Jean4

"Успех" Спартака? Даже болельщики Спартака такое бы не заявили, только если полное фанатьё, которое дальше своего носа ничего не видит.

13:40

lmlp

Успех Спартака! Боже ты мой! Не забывайте, что после двух игр у ЦСКА 3 очка, а у Спартака 2 очка.

13:18

Boooom

Какой такой успех Спартака? Только чудом заработаная ничья ?))))

13:07