Рабинер – о провале ЦСКА и успехе "Спартака". Онлайн

Началась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Лига чемпионов для российских клубов

– Ничья "Спартака" с "Ливерпулем" – чудо или начало выздоровления?

– Уволят ли тренера Д'Урбано?

– Кто виноват в разгроме ЦСКА

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