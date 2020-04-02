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Рейна, переболевший коронавирусом, уже тренируется

06:00
Пепе Рейна. Фото Пресс-служба "Астон Виллы"
Пепе Рейна. Фото Пресс-служба "Астон Виллы"
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Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна, арендованный у «Милана», приступил к индивидуальным тренировка. Испанец переболел коронавирусом?.

«В конце шторма... всегда золотое небо. Готов продолжать борьбу. Взбобдритесь все и будьте жестким против коронавируса. Спасибо за все сообщения поддержки!» — написал Рейна в Twitter.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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