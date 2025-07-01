«Фулхэм» хочет подписать Арокодаре из «Генка». Нападающим интересуются «МЮ» и «Милан»
Форвард «Генка» Толу Арокодаре может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sun.
По сведениям источника, на 24-летнего нигерийца претендует «Фулхэм». Также за игроком следят «Манчестер Юнайтед» и «Милан».
В минувшем сезоне Арокодаре провел 45 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Ман. Сити
|7
|4
|1
|2
|15-6
|13
|
6
|Кр. Пэлас
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Эвертон
|7
|3
|2
|2
|9-7
|11
|
9
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
11
|Ньюкасл
|7
|2
|3
|2
|6-5
|9
|
12
|Астон Вилла
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
13
|Брайтон
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|
14
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
15
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
16
|Брентфорд
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|
17
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|7-15
|4
|
19
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 1
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
