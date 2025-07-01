«Фулхэм» хочет подписать Арокодаре из «Генка». Нападающим интересуются «МЮ» и «Милан»

Форвард «Генка» Толу Арокодаре может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sun.

По сведениям источника, на 24-летнего нигерийца претендует «Фулхэм». Также за игроком следят «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

В минувшем сезоне Арокодаре провел 45 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.