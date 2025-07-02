Тете продолжит играть за «Фулхэм» до 2028 года

Защитник «Фулхэма» Кенни Тете подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2028 года.

Как сообщает BBC, 29-летний нидерландец мог перейти в «Эвертон».

В сезоне-2024/25 Тете в 22 матчах во всех турнирах отметился 2 результативными передачами.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.