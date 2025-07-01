Футбол
1 июля, 23:23

Борнау перешел в «Лидс»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бельгийский защитник Себастиан Борнау перешел из «Вольфсбурга» в «Лидс Юнайтед», сообщает клубная пресс-служба.

Соглашение с «павлинами» рассчитано на четыре года. В прошлом сезоне Борнау забил два гола в 16 матчах. Он является воспитанником «Андерлехта» и также выступал за «Кельн».

«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе, набрав 100 очков и возглавив турнирную таблицу второго английского дивизиона. Теперь команда примет участие в следующем розыгрыше АПЛ.

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Лидс
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 6 0 0 25-3 18
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Штутгарт 6 4 0 2 8-6 12
5
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
6
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
7
 Айнтрахт Ф 6 3 0 3 17-16 9
8
 Фрайбург 6 2 2 2 9-9 8
9
 Гамбург 6 2 2 2 6-8 8
10
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
11
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
12
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
13
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
14
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
15
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
16
 Майнц 6 1 1 4 5-10 4
17
 Боруссия М 6 0 3 3 5-12 3
18
 Хайденхайм 6 1 0 5 4-11 3
Результаты / календарь
17.10 21:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
18.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
18.10 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
18.10 16:30
Майнц – Байер
 - : -
18.10 16:30
РБ Лейпциг – Гамбург
 - : -
18.10 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 - : -
18.10 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
19.10 16:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
19.10 18:30
Ст-Паули – Хоффенхайм
 - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 5
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 4
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 4 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 4 1 1
