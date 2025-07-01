Борнау перешел в «Лидс»
Бельгийский защитник Себастиан Борнау перешел из «Вольфсбурга» в «Лидс Юнайтед», сообщает клубная пресс-служба.
Соглашение с «павлинами» рассчитано на четыре года. В прошлом сезоне Борнау забил два гола в 16 матчах. Он является воспитанником «Андерлехта» и также выступал за «Кельн».
«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе, набрав 100 очков и возглавив турнирную таблицу второго английского дивизиона. Теперь команда примет участие в следующем розыгрыше АПЛ.
