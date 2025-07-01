Футбол
1 июля, 17:23

«Арсенал» объявил о переходе Аррисабалаги

Камила Абдурахманова
корреспондент

Лондонский «Арсенал» объявил в официальном аккаунте о подписании контракта с вратарем Кепой Аррисабалагой, который ранее выступал за «Челси».

В сообщении клуба говорится: «Здесь, чтобы поднять уровень. Кепа Аррисабалага — «канонир».

По информации СМИ, «Арсенал» заплатил «Челси» 5 миллионов фунтов за 30-летнего голкипера.

В сезоне-2024/25 Аррисабалага играл за «Борнмут» на правах аренды. За это время он принял участие в 35 матчах во всех турнирах и 9 раз отыграл на ноль. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

  • Blind.Piew

    По меркам Арсенала можно считать, что даром подписали запасного вратаря. В своё время Челси за этого же Аррисабалагу 80 млн. евро заплатил Атлетику из Бильбао.

    01.07.2025

