«Арсенал» заинтересован в форварде Гордоне

«Арсенал» намерен подписать нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонцы уже провели предварительные переговоры по трансферу 24-летнего англичанина. Также футболистом интересуется «Ливерпуль».

В сезоне-2024/25 Гордон в 42 матчах во всех турнирах забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт с ним был продлен в 2024 году. По данным BBC, его подписали еще на 6 лет.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 65 миллионов евро.