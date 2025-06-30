Футбол
30 июня, 07:36

«Саутгемптон» может подписать Дэмиона Даунса

Павел Лопатко

«Саутгемптон» заинтересован в трансфере нападающего «Кельна» Дэмиона Даунса, сообщает Kolner Stadt Anzeiger.

По данным источника, изначально за 20-летнего американца «святые» предлагали 5 миллионов евро. Затем предложение повысили до 8 миллионов евро. При этом немецкий клуб по-прежнему серьезно настроен подписать с футболистом долгосрочный контракт. Переговоры на этот счет велись с осени 2024 года.

В сезоне-2024/25 Даунс в 32 матчах за «Кельн» во второй бундеслиге и Кубке Германии забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

ФК Кельн
ФК Саутгемптон
