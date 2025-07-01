«Манчестер Юнайтед» может подписать Уоткинса

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса, сообщает The Athletic.

По данным источника, представители «МЮ» уже обратились к «Астон Вилле» по поводу перехода 25-летнего англичанина. Планируется, что он может заменить в составе Расмуса Хейлунна. «Астон Вилла» планирует выручить за Уоткинса около 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Уоткинс в 54 матчах за «Астон Виллу» забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.