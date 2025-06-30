«Челси» обсуждает с мэрией Лондона строительство стадиона

Представители «Челси» провели переговоры с мэрией Лондона по поводу перспективы строительства нового стадиона или расширения нынешнего, сообщает The Telegraph.

Вместимость «Стэмфорд Бридж» составляет 41728 зрителей — это 11-й показатель в АПЛ в сезоне-2025/26.

Ранее сообщалось, что новый стадион могут разместить в районе Эрлз-Корт, однако владельцы участка намерены застроить его жильем. Возведение домов должно стартовать в 2026 году.