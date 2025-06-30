Партей не смог договориться о новом контракте с «Арсеналом» и покинет клуб

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей покинет команду 1 июля, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, 32-летний ганец не смог договориться с клубом о продлении контракта.

Партей выступает за «Арсенал» с 2020 года. Всего он провел за клуб 167 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

В сезоне-2024/25 на его счету 4 мяча и 3 голевых паса в 52 играх.