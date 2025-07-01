«Вест Хэм» готов расстаться с Кудусом за 70 миллионов евро

Форвард «Вест Хэма» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Guardian.

По сведениям источника, лондонцы готовы расстаться с 24-летним ганцем за 70 миллионов евро. На игрока претендует «Тоттенхэм», а также интересуются «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2024/25 Кудус провел 35 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.