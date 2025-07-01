Футбол
1 июля, 16:27

Романцев — о Заболотном в «Спартаке»: «У Станковича чутье на горячих, как он сам, игроков!»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал переход нападающего Антона Заболотного. Форвард подписал с красно-белыми контракт на один сезон.

— Вас не удивило, что «Спартак» неожиданно проявил интерес к нападающему Заболотному? Сможет ли усилить атаку форвард, которому уже исполнилось 34 года?

— Если инициатива его появления в команде шла от Станковича, то считаю такой ход интересным. Возможно, у него особое чутье на горячих, как он сам, игроков. Заболотный из таких бойцов — мощный, маневренный, жадный до борьбы. Что касается возраста, то он, конечно, не из молодых. Но, извините, Бесков пригласил Ярцева из Костромы, когда тот был в шаге от тридцати, что вызвало всеобщее удивление! А «Спартак» вопреки всем сомнениями заполучил лихого бомбардира, который еще и в сборной поиграл. Что стало примером высочайшего тренерского чутья, которым был наделен Константин Иванович. Может, оно не подведет и Деяна, который увидел в уже поигравшем нападающем еще не раскрытые в нем качества? Не зря же на Заболотного в свое время обращали внимание «Зенит» с ЦСКА. А сейчас, кроме «Спартака», им интересовался еще и «Краснодар». Так что он совсем не похож на сбитого летчика, как едко отозвался о нем кто-то из диванных аналитиков.

Мой товарищ по «Спартаку», Валерий Гладилин, назвал Заболотного одним из лучших российских форвардов! И если Станкович протягивает руку Антону, то он знает, какой подход в работе с ним нужен. Так что наберемся терпения и посмотрим, что из этого получится.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» взял Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ
Антон Заболотный
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
  • petrovich56

    Зато Заболотный сальто делает...В общем молодец...Только не пойму почему летом наши футболисты не играют в футбол с мая по июль...Жарко...понимаю...Лучше в марте и ноябре...

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    Снова набухался оир и бредит. Зе уже в ЦСКА сдулся. Игры не показывает 2й год вообще. Спаму вообще нап не нужен, атака укомплектована, защитники нужны. Но любимчик оира - истеричный физрук из Сербии этого не понимает.

    02.07.2025

  • Вася

    станкович для меня умер как тренер!

    02.07.2025

  • mate

    Мэтр прав. Принято.

    02.07.2025

  • spar001

    лично я тебе никогда не прощу, за то что ты Спартак продал проходимцу, ради рыбалки своей...:face_with_symbols_over_mouth:... в этом цирке, в который превратилась народная команда, в первую очередь виноват ты, несмотря на все твои заслуги...

    01.07.2025

  • DemolisherAjax

    Чую я Станкович со своим чутьем вылетит в конце следующего сезона :)

    01.07.2025

  • Понял.

    01.07.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А по-моему, СМ как раз холодной головы и не хватает

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Друга Скорца здесь постоянно донимает один упырек - вадик, создавший сотню аккаунтов. Он ходит за ним и ставит многие минусы за его комментарии. У Скорца аккаунт уже много лет, и ему жалко свой аккаунт. Вот он и удаляет свои сообщения, чтобы упырек не пакостил. Упрощённо так.

    01.07.2025

  • Андрюфан

    Комличенко был первым в списке по чутью. Зе уже от безисходности

    01.07.2025

  • Вы почему постоянно всё удаляете?

    01.07.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    про подмосковных лещей рассказать) мастер же!

    01.07.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ну ясно. У Коней Антоха был старпер и сбитый летчик, а тут он мигом стал рэд хот чили пеппер. браво! КБ аналитика на высоте, как всегда.

    01.07.2025

  • Я не хочу никого оскорбить ни в коем случае, но получается, что Мостовой, которого так хвалит Олег Иванович, тоже сейчас "диванный" аналитик.

    01.07.2025

  • Романцев этого не говорил. Это уже вы сказали) Он про Заболотного и о "диванных" болельщиках. Хотя, может он про какого-то конкретного аналитика сказал. Может я не прав.

    01.07.2025

  • Бен Ричардс

    Что это - подхалимство и старость берет свое?

    01.07.2025

  • Уважаемый, Олег Иванович. Этот "диванный", по вашему мнению, болельщик, между прочим деньги платит, ходит и болеет за свою команду. И разбирается в футболе, на уровне потрындеть как эксперт, не хуже вашего. Хотя, он говорил про какого-то аналитика. Может не болельщиков имел ввиду.

    01.07.2025

  • vlad654

    Когда он выходил на замены, хорошо смотрелся, в конце сезона. Да и брали за копейки.

    01.07.2025

  • vlad654

    И правильно всё сказал, какая-никакая конкуренция Ливаю Гарсии, чтобы не расслабился.

    01.07.2025

  • Футболист Сапогов

    Сбитый летчик, диванный аналитик - это точно Иваныч вещал?

    01.07.2025

  • Врн36

    Ну а что ОИР мог ещё сказать?

    01.07.2025

  • Medovar

    Карпин тоже был "сбитым летчиком" перед отъездом в Ростов и до сих пор ведь "летает"...

    01.07.2025

  • wam

    Заболотный усилит Спартак. Удачи, Антон.!

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ерохин ещё есть)

    01.07.2025

  • Кариока_двойка.

    Интерес к нему был проявлен не из-за чутья, а из-за того, что всех напов руководство просрало - Николсона, Комличенко и Сергеева. Вот и взяли хоть кого-то, потому что на Гарсию надежды нет никакой. Кстати не удивлюсь, если Заболотный забьет больше чем Гарсия, ибо последний - полный провал. Всякое конечно может быть, вспоминаю Дуарте, тоже был шокирован его уровнем первой лиги, а сейчас просто красавчик, но врядли такие чудеса возможны на регулярной основе.

    01.07.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это на основании чего он решил? На основании 3 по 0.7 портвейна?))

    01.07.2025

  • camellla

    Романцев явно перерыбачил...

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вам впереди нужно минимум 6 столбов для навесов с флангов)))! Троих мало)))

    01.07.2025

  • AnTaras

    Абена не даст соврать:grinning:

    01.07.2025

    • Бабаев объяснил, почему Пьянич ушел из ЦСКА

    Заболотный: «Понятно, что мой переход в «Спартак» — резонансная история»
