Романцев — о Заболотном в «Спартаке»: «У Станковича чутье на горячих, как он сам, игроков!»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал переход нападающего Антона Заболотного. Форвард подписал с красно-белыми контракт на один сезон.

— Вас не удивило, что «Спартак» неожиданно проявил интерес к нападающему Заболотному? Сможет ли усилить атаку форвард, которому уже исполнилось 34 года?

— Если инициатива его появления в команде шла от Станковича, то считаю такой ход интересным. Возможно, у него особое чутье на горячих, как он сам, игроков. Заболотный из таких бойцов — мощный, маневренный, жадный до борьбы. Что касается возраста, то он, конечно, не из молодых. Но, извините, Бесков пригласил Ярцева из Костромы, когда тот был в шаге от тридцати, что вызвало всеобщее удивление! А «Спартак» вопреки всем сомнениями заполучил лихого бомбардира, который еще и в сборной поиграл. Что стало примером высочайшего тренерского чутья, которым был наделен Константин Иванович. Может, оно не подведет и Деяна, который увидел в уже поигравшем нападающем еще не раскрытые в нем качества? Не зря же на Заболотного в свое время обращали внимание «Зенит» с ЦСКА. А сейчас, кроме «Спартака», им интересовался еще и «Краснодар». Так что он совсем не похож на сбитого летчика, как едко отозвался о нем кто-то из диванных аналитиков.

Мой товарищ по «Спартаку», Валерий Гладилин, назвал Заболотного одним из лучших российских форвардов! И если Станкович протягивает руку Антону, то он знает, какой подход в работе с ним нужен. Так что наберемся терпения и посмотрим, что из этого получится.