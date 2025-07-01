Текстор продал свою долю в «Кристал Пэлас»
Американский предприниматель Джон Текстор продал свою долю в «Кристал Пэлас» соотечественнику Вуди Джонсону, сообщает BBC. Сумма сделки составила около 225 миллионов евро.
Ожидается, что это повысит шансы «Кристал Пэлас» на участие в Лиге Европы УЕФА в сезоне-2025/26.
Текстор также владеет контрольным пакетом акций «Лиона» — еще одного участника Лиги Европы. По правилам УЕФА один инвестор не может контролировать более одного клуба в еврокубках.
«Кристал Пэлас» получил путевку в Лигу Европы после победы в Кубке Англии.
Новости