Текстор продал свою долю в «Кристал Пэлас»

Американский предприниматель Джон Текстор продал свою долю в «Кристал Пэлас» соотечественнику Вуди Джонсону, сообщает BBC. Сумма сделки составила около 225 миллионов евро.

Ожидается, что это повысит шансы «Кристал Пэлас» на участие в Лиге Европы УЕФА в сезоне-2025/26.

Текстор также владеет контрольным пакетом акций «Лиона» — еще одного участника Лиги Европы. По правилам УЕФА один инвестор не может контролировать более одного клуба в еврокубках.

«Кристал Пэлас» получил путевку в Лигу Европы после победы в Кубке Англии.