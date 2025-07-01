«Челси» и «Ливерпуль» интересуются Фофана

«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере полузащитника «Лиона» Малика Фофана, сообщает Goal.com.

По данным источника, оба клуба уже сделали предложения о переходе 20-летнего бельгийца. «Лион» после понижения до лиги 2, как ожидается, займется продажей игроков, чтобы стабилизировать свои финансовые показатели. Ранее Фофана интересовалась «Рома».

Фофана в сезоне-2024/25 в 41 матче за «Лион» во всех турнирах забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.