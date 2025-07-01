Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Египта Майар Шериф в первом круге Уимблдона-2025.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 20 минут.
7-я ракетка мира Андреева ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 86-й ракетки мира Шериф 2 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Во втором круге Андреевой предстоит сыграть с итальянкой Лючией Бронцетти.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия, 7) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 6:3
