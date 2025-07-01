Теннис
1 июля, 19:09

Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Египта Майар Шериф в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

7-я ракетка мира Андреева ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 86-й ракетки мира Шериф 2 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Во втором круге Андреевой предстоит сыграть с итальянкой Лючией Бронцетти.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 6:3

  • Forz

    Аношин разбирая в своей "лаборатории" игру Мирры в начале года отметил на мой взгляд очень интересный факт - Мирра принимает подачу так, чтобы повысить шанс ввода мяча в игру, т.е. заставить подающего напрягаться и играть розыгрыш, где он может проиграть, вместо заработка лёгкого очка. И именно такой стратегией пиковый Медведев давил на всех, т.к. "груз ответственности" всегда на подающем. Если ты на своей подаче колотишь первые подачи, и забираешь легкие очки, а на подаче соперника упираешься, и заставляешь его нервничать, то в один момент оппонент может просто надорваться и начать впадать в отчаяние. Ну а добить такого соперника уже гораздо проще. Захарова же играет в гораздо более прямолинейный теннис, где она лупанула и попала, или не попала. С приемом та же самая история - она стоит так, чтобы сразу пойти в атаку. Иногда это работает, иногда нет. На мой взгляд если бы она добавила вариативности в свою игру, улучшила технику, то сделала бы существенный скачок в уровне игры

    02.07.2025

  • Из Алматы

    При прочих равных условиях лишний вес - негативный фактор для самочувствия тех, кто испытывает продолжительные физические нагрузки в жару. Достаточно посмотреть на лучих бегунов-стайеров (особенно марафонцев); у них не то, что лишнего жира, а и лишних мышц не видать.

    02.07.2025

  • AlexM

    Молодец, Мирра, с победой. Успехов в следующих матчах на турнире.

    02.07.2025

  • Иван Л.

    и ... списался)

    02.07.2025

  • Я из Волгограда

    Кстати, насчёт приёма. Мирра, как ты знаешь, принимает подачу соперницу находясь очень далеко от линии. А-ля Медведев. А вот Настя стоит совсем близко к задней линии. Чуть ли не в корте. И это у неё неплохо работает... Мирре научиться бы бить с форхенда с такой же дури, как Настя это делает. Хотя, когда-то и у Мирры это неплохо получалось. Но что-то в настройках сломалось.

    02.07.2025

  • Forz

    Отшутился ты конечно хорошо, но все же я очень опасаюсь и Мбоко и Баптист. Обе хорошо подают, да и на приеме могут. Хотя конечно к субботе корты уже подвытоптаны будут на задней линии, это в пользу Мирры

    02.07.2025

  • miker65

    Видишь, дружище, какие парадоксы в жизни бывают.... Твоя страстно любимая рыжая бестия может проиграть в полуфинале Уимблдона, а ты ни капельки не ошорчишься при этом!

    02.07.2025

  • Я из Волгограда

    Микер, такое может здесь только в полуфинале произойти. Вот когда это произойдёт, тогда и буду думать, за кого болеть. Да чё там думать! За обеих сразу и буду...

    02.07.2025

  • Я из Волгограда

    Я ещё до начала турнира говорил здесь Ханту, что до полуфинала Мирра должна доходить. И хоть сегодня и объявилась Мбоко, но не думаю, что она может чем-то Мирре помешать. После последних событий как бы ей Настюха Захарова не помешала выйти в финал:stuck_out_tongue_winking_eye:.

    02.07.2025

  • miker65

    Дружище, колись давай! За кого болеть будешь, если дойдет у альбионцев до матча Андреева-Захарова?

    02.07.2025

  • Forz

    Что думаешь насчет 3-го круга Мирры? Там будут ну очень опасные Мбоко или Баптист

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    Я тоже надеюсь. Сейчас должна появиться новость о победе Насти Захаровой над Викой Азаренко. Пойду туда, за землячку порадуюсь...

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    Вот Сычевой то как раз не при делах. Занятие ставками вменяют Писарскому. На хрена он вообще фамилию менял? Был на тот момент чуть ли не лучшим российским нападающим. А потом всё по поговорке: "Как корабль назовёшь, так..."

    01.07.2025

  • miker65

    Надеюсь волгоградца мы не услышим и не увидим тут до 13 июля. Надоел он нам.:grinning:

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    Вот чего вы оба из мухи слона раздуваете? 2/2 - это ещё в начале матча случилось. После того Шериф и близко к брейкпойнтам не подбиралась. А у Мирры, наоборот, всё только начиналось...

    01.07.2025

  • ILYA

    Это так не работает, Жабер поплохело от +30 , она ведь тоже как бы из Африки, у каждого своя устойчивость к температурам Потом теннисисты в туре явно не в Африке тренируются и играют

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот именно.

    01.07.2025

  • Forz

    В таком случае Шериф, которая выросла при такой ежедневной температуре, должна была вообще порхать и спокойно закрыть)

    01.07.2025

  • Forz

    Гораздо хуже что у Шериф 2/2 в этом случае

    01.07.2025

  • ali_baba

    Мирра молодец! Так держать и удачи!

    01.07.2025

  • Dexterous

    Мирра - пора показать свой класс в белом на зеленом!

    01.07.2025

  • Vorlod

    Сычевому напишите

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Привет, Волгоградец. Спасибо за пояснение. Пока соперницы ниже рейтингом такой процент реализации брейкпойнтов (ниже 50%) - это приемлемо. С каждым следующим кругом этот процент надо повысить до 65-70 (очень желательно).

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    Привет, Дима! Не будешь возражать, если я для посторонних поясню, что "5 из 12" - это ты сказал про реализованные Миррой брейкпойнты? На самом-то деле всё с ними нормально. Мирра имела брейкпойнты в ШЕСТИ геймах на подаче соперницы и ПЯТЬ геймов выиграла. Только один раз не дожала...

    01.07.2025

  • Leonsio_

    А если не делаем???

    01.07.2025

  • hant64

    Её половину послематчевого вью Мирры показывали во весь экран.

    01.07.2025

  • ILYA

    Ну сегодня +32 , я на это списываю кучу веселых результатов за день , Мирра тоже была варенная , а это влияет на скорость принятия решений , это как стопку выпить перед матчем )

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Надеюсь, почувствует себя более уверенно. 5 из 12 - маловато будет, но для первого круга нормально.

    01.07.2025

  • Алехандрохорс

    Мира всё сделала четко, профессионально и со вкусом. Отличный старт.

    01.07.2025

  • Forz

    Вот с Мбоко может быть конечная, если дойдет. Хотя там еще и Баптист, и непонятно, кто из них сложнее для Мирры. Потому что по такой игре даже Бронзетти кажется опасной.

    01.07.2025

  • kolos249

    Умница!

    01.07.2025

  • ILYA

    Нервно , жарко , быстро Шериф много сил ума не надо, укорачивала и бежала к сетке как маньячка Мирру ждет Мбоко по сетке ,пока все рассуждали о Френх судьба подкинула подлянку , с учетом нуля эйсов сегодня у Мирры , картина вырисовавается так себе

    01.07.2025

  • инок

    Ну и хорошо. И при ней Мирра лучше играет и двигается.

    01.07.2025

  • Демеч

    Да, мелькала на экране.

    01.07.2025

  • SuperDennis

    Слава тебе, Господи, не просрала Омару Шарифу! Он, к слову, тоже египтянин.

    01.07.2025

  • инок

    А правда, что Кончита приехала на этот турнир. Кто знает?

    01.07.2025

  • TokTram_

    Разминочная игра

    01.07.2025

  • Андрей Гридасов

    Мирра честно призналась, что очень нервничала в начале матча, но смогла после 0:2 найти свою игру и больше не давала сопернице шансов усомниться в своём превосходстве. И это была, пожалуй, не только самая уверенная, но и самая красивая игра Мирры в последних турнирах этого сезона.

    01.07.2025

  • Демеч

    Полёт нормальный, вышла дальше без лишнего напряга, с победой!

    01.07.2025

  • hant64

    Рабочая победа, молодец - чуть хуже в первом сете, и уже гораздо уверенней во втором. Надеюсь, дрожь в коленках будет отныне заканчиваться не по ходу первого сета, а ещё до него. Удачи в следующем круге.

    01.07.2025

  • инок

    Мирру с победой поздравляю и с выходом в второй круг Уимблдона!

    01.07.2025

  • Адекватный спартач

    Удалось посмотреть только последний гейм. Но зато удалось послушать послематчевое интервью. Хорошее чувство юмора и позитив - это отлично. Депрессивному Медведу стоит взять пример...

    01.07.2025

  • Николай Шибаев

    Очень красивую игру,спокойную и уверенную показала Андреева. Лишь однажды за промах похлестала ракеткой себя по бедру(Напомнила Рублева),но на этом и успокоилась. Удачи тебе.

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Не смотрел почти. Из того, что всё-таки зацепил понравилась агрессия и то, что не боялась играть длинно. Ну и пара ювелирных укороток. Показательно выдохнула)

    01.07.2025

