«Арсенал» ведет переговоры о трансфере Мадуэке

«Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Челси» Нони Мадуэке, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, переговоры о трансфере 23-летнего англичанина уже начались.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска говорил, что в клубе рассчитывают на Мадуэке в сезоне-2025/26.

В сезоне-2024/25 Мадуэке в 42 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.