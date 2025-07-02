«Арсенал» ведет переговоры о трансфере Мадуэке
«Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Челси» Нони Мадуэке, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, переговоры о трансфере 23-летнего англичанина уже начались.
Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска говорил, что в клубе рассчитывают на Мадуэке в сезоне-2025/26.
В сезоне-2024/25 Мадуэке в 42 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Новости