«Ноттингем Форест» близок к подписанию Жезуса из «Ботафого»
Форвард «Ботафого» Игор Жезус может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Telegraph.
По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Ноттингем Форест». Английский клуб предлагает за игрока 12 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Жезус провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
6
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
9
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
10
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
11
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
12
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
13
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
14
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
Новости