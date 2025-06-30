«Ноттингем Форест» близок к подписанию Жезуса из «Ботафого»

Форвард «Ботафого» Игор Жезус может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Ноттингем Форест». Английский клуб предлагает за игрока 12 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Жезус провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.