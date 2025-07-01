«Манчестер Юнайтед» может купить Фраттези

«Манчестер Юнайтед» обратился к «Интеру» с запросом об условиях потенциального трансфера полузащитника Давиде Фраттези, сообщает Caught Offside.

По данным источника, «Интер» снизил цену на игрока сборной Италии с 50 миллионов до 35 миллионов евро. Сам Фраттези пока не решил, где продолжит карьеру. Заинтересованность в 25-летнем футболисте также проявляют «Тоттенхэм», мадридский «Атлетико» и «Рома».

В прошедшем сезоне Фраттези сыграл 47 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.