1 июля, 08:00

«Сандерленд» может подписать Микаутадзе

Павел Лопатко

«Сандерленд» заинтересован в трансфере нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, также возможность перехода 24-летнего грузина на фоне понижения «Лиона» до лиги 2 изучают в «Айнтрахте».

В сезоне-2024/25 Микаутадзе в 47 матчах за «Лион» во всех турнирах забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Жорж Микаутадзе
ФК Лион
ФК Сандерленд
