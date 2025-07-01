Рэмзи — о своем переходе в «Пумас»: «Сейчас у меня новое приключение»

Полузащитник Аарон Рэмзи прокомментировал свой переход из «Кардиффа» в мексиканский «Пумас».

«Несмотря на то,что временами это было непросто для меня лично, я старался отдавать все свои силы на поле и за его пределами этому замечательному клубу, который так близок моему сердцу.

Сейчас у меня новое приключение, но я, как всегда, буду внимательно следить за клубом, и он всегда будет пользоваться моей поддержкой.

Желаю удачи персоналу и всем игрокам в предстоящем сезоне и большое спасибо замечательным болельщикам! До следующего раза», — написал футболист в соцсети.

Ожидается, что 34-летний валлиец присоединится к «Пумас» в ближайшее время.

В сезоне-2024/25 Рэмзи во всех турнирах за «Кардифф» в 11 матчах отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее Рэмзи выступал за «Ниццу», «Ювентус», «Рейнджерс», «Арсенал» и «Ноттингем Форест».