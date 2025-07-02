«Бавария» может подписать Рэшфорда
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Германии, сообщает Sun.
По сведениям источника, на 27-летнего англичанина претендует «Бавария». Мюнхенцы впечатлены игрой нападающего за «Астон Виллу» в прошлом сезоне.
В феврале Рэшфорд отправился в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона-2024/25. За время выступления за новый клуб он принял участие в 17 матчах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач. Его текущий контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.
Новости