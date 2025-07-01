Чалханоглу может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Галатасарай» заинтересован в приобретении 31-летнего полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу, но не готов предложить за него более 15 миллионов евро, сообщает журналист Орацио Аккомандо.

Как сообщает источник, «Интер» хочет получить за турецкого футболиста 40 миллионов евро. Интерес к Чалханоглу также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», которые уже контактировали с его агентом.

Ранее Лаутаро Мартинес, форвард «Интера», после поражения команды на клубном чемпионате мира заявил, что если кто-то из игроков хочет уйти, то должен это сделать. Президент клуба Джузеппе Маротта намекнул, что слова Мартинеса могли быть адресованы Чалханоглу.