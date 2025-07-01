«Бавария» интересуется Луисом Диасом
Вингер «Ливерпуля» Луис Диас может продолжить карьеру в Германии, сообщает Sky Germany.
По сведениям источника, на 28-летнего колумбийца претендует «Бавария», которая включила игрока в шорт-лист летних трансферов.
В минувшем сезоне Луис Диас провел 50 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Новости