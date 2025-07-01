«Вест Хэм» заинтересован в Хатчинсоне

«Вест Хэм» намерен подписать полузащитника «Ипсвича» Омари Хатчинсона, сообщает Football Insider.

По данным источника, лондонский клуб отправил скаутов следить за 21-летним англичанином на молодежном Евро-2025. Они остались довольны увиденным, сборная Англии по итогам турнира одержала победу. В контракте Хатчинсона с «Ипсвичем» есть оговорка об освобождении, которая облегчит сделку «Вест Хэму».

В сезоне-2024/25 Хатчинсон в 32 матчах за «Ипсвич» забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.