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«Арсенал» хочет подписать новый контракт с Гендузи

13 февраля 2020, 17:02
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«Арсенал» хочет продлить контракт с полузащитником Маттео Гендузи. «Канониры» решили повысить игроку зарплату и прописать большую сумму отступных, чтобы исключить возможность ухода 20-летнего француза в другой клуб, сообщает The Telegraph.

Нынешний контракт Гендузи с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне хавбек провел 29 матчей во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.

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