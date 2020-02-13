«Арсенал» хочет подписать новый контракт с Гендузи

«Арсенал» хочет продлить контракт с полузащитником Маттео Гендузи. «Канониры» решили повысить игроку зарплату и прописать большую сумму отступных, чтобы исключить возможность ухода 20-летнего француза в другой клуб, сообщает The Telegraph.

Нынешний контракт Гендузи с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне хавбек провел 29 матчей во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.