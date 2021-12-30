5 салатов с крабовыми палочками

Подборка рецептов салатов с крабовыми палочками.

Новогодний стол — это блюда из нашего детства, которые прочно ассоциируются с главным праздником года. Помимо любимого оливье все с удовольствием ждут салат с крабовыми палочками. Он очень прост в приготовлении, не отнимает много времени и очень вкусный. В каждой семье ингредиенты для салата свои. Кто-то предпочитает классический вариант, кто-то добавляет помидоры, сыр или фрукты. Мы собрали для вас самые популярные варианты, которые понравятся как взрослым, так и детям.

Традиционный салат с крабовыми палочками

Салат с крабовыми палочками. Фото rpb.zone

Ингредиенты:

консервированная кукуруза — 300 г;

крабовые палочки — 400 г;

рис — 200 г;

куриное яйцо — 5 шт.;

зеленый лук — 1 пуч.;

укроп — 1 пуч.;

петрушка — 1 пуч.;

майонез — 125 г;

соль по вкусу.

Рецепт:

Самое главное для салата — правильно отварить рис. Для этого нужно предварительно его хорошо промыть. В кастрюлю с подсоленной водой всыпьте рис в соотношении 2 к 1. Ставим на сильный огонь и ждем, пока не закипит. Потом сразу сбавьте огонь на минимальное значение, накройте крышкой. Оставьте, пока рис не впитает всю воду. Затем остудите его до комнатной температуры. Яйца необходимо отварить вкрутую, затем охладить и нарезать мелкими кубиками. Далее крабовые палочки нужно нарубить средними брусочками. Откройте банку консервированной кукурузы и слейте сок. Следующим шагом смешайте все нарезанные ингредиенты. Мелко нарежьте зеленый лук, петрушку и укроп. Отправьте их в салат. Добавьте соль по вкусу, майонез и перемешайте.

Салат из крабовых палочек и капусты

Салат с крабовыми палочками. Фото vkuso.ru

Ингредиенты:

капуста — 1 шт.;

консервированная кукуруза — 150 г;

крабовые палочки — 200 г;

лук — 1 шт.;

укроп — 1 пуч.;

огурцы — 1 шт.;

яйцо — 3 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

соль, перец по вкусу.

Рецепт:

Первым шагом возьмите капусту (можно использовать как белокочанную, так и пекинскую) и нашинкуйте ее соломкой. Затем необходимо мелко нарезать крабовые палочки. Огурец можно использовать в кожуре или очищенный, нарубите его мелкими кубиками. Следующим этапом отварите яйца вкрутую и измельчите их на средние кубики. Залейте репчатый лук кипятком, дайте постоять 10 минут, чтобы ушла вся горечь, после чего нарежьте полосками. В глубокое блюдо добавьте все ингредиенты, перемешайте, влейте майонез, всыпьте соль и перец по вкусу. Украсить салат можно нарезанной зеленью.

Салат с крабовыми палочками и хурмой

Салат с крабовыми палочками. Фото lafoy.ru

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

хурма — 1/2 шт.;

сок лайма — 50 г;

огурец — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

зелень — 1 пуч.;

сметана — 2 ст. л.

Рецепт:

Отличный вариант салата как для детей, так и для взрослых. Сначала помойте хурму под проточной водой, нарежьте ее мелкой соломкой. Огурец натрите на крупной терке. Затем крабовые палочки и болгарский перец нарубите кубиками. Зелень нашинкуйте мелко. Соедините все ингредиенты и перемешайте, добавив сметану. Для вкуса можно салат сбрызнуть соком лайма.

Салат с крабовыми палочками и апельсинами

Салат с крабовыми палочками. Фото npcriz-bigshop.ru

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

апельсин — 2 шт.;

консервированная кукуруза — 1 б.;

яйца — 3 шт.;

чеснок — 1 зуб.;

майонез — 3 ст. л.

Рецепт:

Для начала отварите яйца и остудите их, затем нарежьте на средние кубики. Крабовые палочки нарубите брусочками среднего диаметра. Яйца, крабовые палочки, кукурузу из банки без жидкости соедините вместе. Помойте хорошо апельсины, сначала нарежьте их кружочками, очистите кожуру и пленку, далее из них вырежьте треугольники. Чеснок пропустите через специальный пресс. Все продукты смешайте и добавьте майонез.

Салат из крабовых палочек и помидоров

Салат с крабовыми палочками. Фото 1000.menu

Ингредиенты:

помидоры — 2 шт.;

крабовые палочки — 250 г;

болгарский перец (лучше красного цвета) — 1 шт.;

сыр — 100 г;

чеснок — 3 зуб.;

соль по вкусу;

майонез — 2 ст. л.

Рецепт:

Помидоры хорошо помойте, очистите их от семян. Для этого необходимо разрезать овощи пополам, затем с помощью чайной ложки вынуть сердцевину с семенами. Теперь нарежьте их кубиками и дайте стечь лишней жидкости. Крабовые палочки, болгарский перец нарежьте крупными брусочками. Натрите на крупной терке сыр (лучше выбрать из твердых сортов). Чеснок нарубите мелко, добавьте его в майонез, хорошо перемешайте, соедините все ингредиенты вместе, посолите по вкусу.