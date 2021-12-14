Что будет с организмом, если есть сыр каждый день. Мнение эксперта

Сыр: польза и вред, какие виды сыра бывают и что будет, если есть сыр каждый день.

Сегодня сыр есть в ежедневном рационе практически у каждого человека как в виде закуски, так и в виде добавки в блюда. Что будет с организмом, если есть сыр каждый день, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Сыр

Искусство сыроделия зародилось 7 500 тысяч лет назад и до сих пор остается актуальным. Нежирные виды делают из молока 2 % жирности или обезжиренного творога. Невыдержанные имеют высокую влажность, мягкость. Чем продукт дольше выдерживается, тем более концентрированный аромат у сыра.

Химический состав сыра

Это высококалорийный продукт, имеющий много натрия и жиров. Например, в 100 г чеддера — 402 ккал, пармезана — 431 ккал, дор блю — 337 ккал. Жиры — около 30 %, молочный белок — 15-27%. Сыр богат витаминами и микроэлементами: А, С, Е, B12, рибофлавин, фосфор, селен, бета-каротин, цинк, йод, железо, медь, калий. Количество микроэлементов будет зависеть от вида сыра.

Полезные свойства сыра.

Популярные виды сыра

У сыра есть более тысячи видов. Расскажем о самых популярных.

Виды сыра:

— Сыр с плесенью. Плесень — это антибиотический компонент, который может уничтожать некоторые бактериальные агенты, тем самым обеспечивая противовоспалительный эффект, помогает в борьбе со стрессом, регулирует гормональный фон, усиливает выработку меланина. С другой стороны, плесень может отрицательно влиять на кишечник, потому что избыточное количество приводит к дисбалансу микробиоты.

— Тофу. Делается из соевого пюре, в состав которого не входит молочный жир, соответственно, полезен тем, у кого проблемы с холестерином. Такой белок легко усваивается. Оказывает хорошее влияние на сердечно-сосудистую систему, уменьшает возможность образования мочекаменных болезней. Но его не рекомендуется есть каждый день, так как это может привести к проблемам с гормонами и ухудшению работы кишечника.

— Творожный сыр. Оказывает положительное влияние на ЖКТ. Такой сыр богат витаминами и минералами. Осторожно нужно употреблять тем, кто имеет лишний вес и повышенный холестерин. В качестве добавок есть большое количество консервантов.

— Плавленый сыр. Нежелателен для постоянного употребления, так как является продуктом вторичной переработки сыра, добавлены консерванты и усилители вкуса. Тем самым оказывает отрицательное влияние на здоровье.

— Колбасный сыр. Один из подвидов плавленого сыра. Разница только во внешнем виде.

— Козий сыр. Из-за козьего молока в составе имеет маленькое количество жира, лактозы, таким образом, подходит для людей с непереносимостью. Противопоказан страдающим гастритом и язвой, может повышать кислотность.

— Сулугуни. Сулугуни достаточно калорийный сыр, поэтому людям, которые следят за своей фигурой, он противопоказан. Сыр состоит из большого количества калия, который помогает восстановить водно-солевой баланс. Сулугуни богат фосфором, который полезен для мышц.

— Пармезан. Пармезан богат витаминами и аминокислотами. Поможет укрепить костную систему и повысить общее здоровье. Поддерживает работу гормональной и нервной системы. Евгений Арзамасцев из-за большого количества натрия не советует его тем, у кого сахарный диабет и гипертония.

— Овечий сыр. Положительно влияет на опорно-двигательную систему, мышцы и зрение. Из всех видов лучше всех усваивается организмом. Однако с осторожностью нужно потреблять, если у вас проблемы с почками, сердцем, а также гипертония, язва желудка или гастрит.

— Моцарелла. Данный сорт сыра рекомендован людям, которые худеют. Низкокалориен. Моцарелла богата омегой-3, омегой-6, селеном, йодом, железом, тиамином.

— Фета. Богат рибофлавином, регулирует щитовидную железу и оказывает благотворное влияние на репродуктивное здоровье. В составе еще есть пробиотики.

— Рикотта. Отлично подходит для похудения. Жирные кислоты помогут поднять мозговую активность. Но употреблять нужно с осторожностью, так как может вызвать диарею и метеоризм.

— Чечил. Высококалорийный сыр, но содержит большое количество кальция. Такой сыр имеет большое количество соли, что отрицательно сказывается на работе почек.

— Маасдам. В составе много фосфора и калия, которые полезны для костей, ногтей и волос.

Виды сыра. Фото РИА Новости

Польза сыра

В составе сыра большое содержание белка (25 г на 100 г сыра), который очень полезен для организма:

— помогает повысить иммунитет;

— восстанавливает клетки;

— является полезным компонентом для мышц.

Именно поэтому сыр важен тем, кто хочет набрать мышечную массу.

Сыр имеет в составе много кальция (в 100 г продукта — суточная норма человека), который помогает:

— в укреплении костей;

— в защите от кариеса;

— в уменьшении риска развития остеопороза.

В твердых сортах (пармезан, чеддер) кальция больше, чем в других видах сыра.

Сыр способен повысить работоспособность за счет витамина В12, который доставляет кислород в ткани и органы. Аминокислота триптофан помогает выработке серотонина, тем самым повышая настроение. Благодаря достаточному количеству белков, жиров, углеводов и полезных бактерий, которые улучшают микрофлору кишечника, помогают организму лучше расщеплять и усваивать питательные вещества, выводить токсины. В сыре есть витамин D, который особенно полезен в холодное время года.

Вред сыра

Врач-диетолог советует выбирать только те сорта, где меньше соли. Соленые сорта нежелательно употреблять людям, которые имеют повышенное давление или проблемы с сердцем, потому что избыточное количество соли будет накапливать избыточное количество воды, что приводит к повышению давления, к появлению отечности или проблемам с сердцем.

Также сыр имеет большое количество жиров, поэтому не стоит употреблять тем, кто хочет похудеть. В твердых сортах белков, соли и жиров больше, чем в мягких, таких как рикотта и фета.

Большое количество соли вызывает атеросклероз. Также ограничить употребление рекомендуют тем, кто страдает болезнью ЖКТ и мочекаменной болезнью.

Как правильно выбрать сыр. Фото Роспотребнадзор

Что будет с организмом, если есть сыр каждый день?

Врач-диетолог рекомендует не злоупотреблять сыром. Однако 30 г сыра ежедневно не нанесут вреда здоровью, если у человека нет проблем с сердцем, холестерином, отечностью. При данных проблемах количество сыра лучше ограничить, не есть больше 2 раз в неделю.

В сыре много белка, поэтому, если употреблять его каждый день, то пропадет усталость, нейтрализуется чувство голода, повысится настроение, не будет кариеса и судорог.