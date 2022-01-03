Кола: польза и вред для организма человека

Влияние колы и сладких газированных напитков на здоровье человека.

Кола — это газированный безалкогольный напиток, который может быть приправлен ванилью, корицей, маслами цитрусовых и другими ароматизаторами. Напиток стал популярен во всем мире после того, как фармацевт Джон Пембертон изобрел в 1886 году торговую марку Coca-Cola, которой позже подражали другие производители.

Большинство напитков типа колы содержат кофеин, который изначально получали из ореха кола, но сегодня используются и другие источники. Оригинальный напиток в начале XX века содержал кокаин из листьев коки. Большинство современных напитков типа колы делают с использованием карамельного красителя (который придает ей темный цвет) и в качестве подсластителя используют сахар или кукурузный сироп (в основном в США).

Есть ли польза от колы?

Белки 0 граммов Жиры 0 граммов Углеводы 10-15 граммов Калорийность 40-50 ккал

Пищевая ценность колы на 100 мл

Нужно понимать, что кола — это обычная сладкая и газированная вода. Никакой пользы, кроме слабого утоления жажды и приятного вкуса, этот напиток не несет. А все основные риски для здоровья от нее связаны только с чрезмерным потреблением. В 100 граммах напитка содержится от 9 до 15 граммов сахара. А значит, даже в самой маленькой алюминиевой банке объемом в 330 мл может быть до 45 граммов различного вида сахаров.

При этом для взрослого человека норма сахара в день составляет около 25 граммов, по данным Всемирной организации здравоохранения. Для детей это норма — до 20 граммов в день. На фоне этих данных Американская академия педиатрии рекомендует не превышать дозу в 240 мл сладкой газированной воды в неделю в детском возрасте.

Кола: польза и вред.

Вред колы

Кола влияет на риск сердечных заболеваний

Сахаросодержащие напитки увеличивают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний во всех возрастных группах населения. 20-летнее исследование ученых из Гарварда с участием 40000 мужчин показывает, что у тех, кто пил один стакан сладкого напитка в день, риск сердечного приступа или смерти был на 20% выше, чем у тех, кто вообще не пил напитки или пил очень редко.

Влияет на развитие онкологических заболеваний

Исследование 2010 года с участием более 60 тысяч взрослых людей показало, что у тех, кто пил больше двух банок сладкого газированного напитка в неделю, риск развития рака поджелудочной железы увеличивался на 87% по сравнению с теми, кто их не пил.

Негативное влияние на здоровье детей

По мнению ученых из США, дети и подростки могут испытывать очень высокий будоражащий эффект от большого количества кофеина, добавленных сахаров и низкокалорийных подсластителей в таких напитках, как кола. Также ученые указывают, что чрезмерное и ненормированное потребление может оказывать влияние на психическое здоровье, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывать метаболические, почечные или стоматологические эффекты на здоровье.

Повышение риска подагры

Подагра — это заболевание, характеризующееся воспалением и болью в суставах. Оно возникает, когда высокий уровень мочевой кислоты в крови не соответствует норме. Фруктоза является основным углеводом, повышающим уровень мочевой кислоты.

Многие исследования установили тесную связь между сахаросодержащими напитками и подагрой. А долгосрочные исследования связывают сахарную газировку с повышением риска подагры на 75% у женщин и почти на 50% у мужчин.

Мифы о коле

Кола растворяет зубы

Средний показатель pH (мера кислотности водных растворов) колы составляет 2,37. Это число не является достаточно высоким, чтобы нанести ущерб физиологическим оболочкам человека, не говоря уже о зубах с очень плотной эмалью.

Только кислоты с показателем pH=1 или ниже создают непосредственную угрозу нашему здоровью, а также обладают сильным растворяющим потенциалом. Кола должна иметь гораздо более низкий уровень pH, чтобы попасть в категорию химических веществ, которые представляют серьезный непосредственный риск.

Кислота из колы влияет на желудок

По той же причине, что и выше, кислота из колы не может нанести вред желудку человека. Сама по себе ортофосфорная кислота, которая в малых количествах содержится в некоторых газированных напитках, действительно может растворять ржавчину. Но соляная кислота в нашем желудке способна ровно на такие же действия. Поэтому с небольшим количеством ортофосфорной кислоты из колы наш желудок справляется без проблем.

Если выпить колу и съесть Mentos, желудок взорвется

В интернете есть множество видеороликов, в которых люди кидают мятные леденцы Mentos в бутылки с колой и в результате химической реакции из бутылки вырываются сильные гейзеры. Из-за такой необычной химической реакции появился еще один интернет-миф, в котором утверждалось, что если человек выпьет колу после проглатывания драже Mentos, то спровоцирует взрыв желудка.

Однако, такого же «взрывного» эффекта в нашем желудке эта реакция не вызовет. Но она определенно вызывает серьезное несварение желудка и сильный дискомфорт, после чего, возможно, может потребоваться помощь врача. Поэтому специалисты заявляют, что пробовать такое ни в коем случае нельзя.

Диетическая кола (без сахара)

Диетические газированные напитки стали очень популярны среди людей, которые хотели снизить потребление сахара и калорий. В такой коле в качестве подсластителя используют искусственные подсластители, такие как:

— аспартам;

— цикламат натрия;

— сахарин;

— ацесульфам;

— сукралоза.

Кола без сахара не помогает похудению

Диетическая кола обычно не содержит калорий, и поэтому некоторые предполагают, что ее можно использовать для похудения или контроля веса. Но исследования показали, что использование искусственных подсластителей и употребление большого количества диетической газировки может быть связано с повышенным риском ожирения и метаболического синдрома.

Ученые предполагают, что диетическая газировка может повышать аппетит и стимулировать гормоны голода, изменяя рецепторы сладкого вкуса и вызывая дофаминовые реакции в мозге. Но все научные статьи указывают, что необходимы более качественные исследования, чтобы определить влияние диетической газировки на потерю веса.

Влияние на здоровье и питание

Диетическая кола во многом помогает людям отказаться от других сладких газированных напитков. Однако, как показывают исследования, она не помогает людям изменить свой стиль питания, так как сам напиток провоцирует чувство голода и человек может потреблять больше других продуктов питания.

Многие подсластители могут быть в сотни раз слаще сахара и вызывать у человека привыкание. Другие научные работы связывают чрезмерное потребление диетической колы с такими проблемами, как:

— сердечные заболевания, такие как сердечные приступы и высокое кровяное давление;

— проблемы с обменом веществ, включая диабет и ожирение;

— проблемы с печенью, в том числе неалкогольная жировая болезнь печени.